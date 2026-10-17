在阿联酋，Flydubai机长史密斯·马奇哈尔讲述了一架执行从迪拜飞往特拉维夫的1073号航班的波音737驾驶舱内发生的副驾驶袭击事件。据机长称，副驾驶多次用斧头击打他，随后接管飞机操纵并使其进入陡峭下降。9月30日机上全部172名乘客和机组人员均生还。

据《The National》报道，这架飞机在不到一分钟内下降了1.7万英尺。马奇哈尔表示，起初他以为驾驶舱内有一件设备掉落砸到自己，但在接连遭到打击后，他意识到袭击来自自己的同事。

争夺进入驾驶舱的机会

机长头部和手臂遭受重伤，其中包括他试图自卫时造成的伤口。他解开安全带，试图打开从内侧锁住的驾驶舱门，同时呼叫同事求助。马奇哈尔称，由于失血，他多次失去意识。

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这名飞行员表示，当他听到发动机转速下降并感觉到飞机正在急速下坠时恢复了意识。舱门打开后，乘客和机组人员制服了副驾驶，而两名作为乘客乘机的Flydubai飞行员接管了飞机操纵。

调查与康复

副驾驶在阿联酋被拘留，并面临恐怖主义指控。根据阿联酋检方的说法，这是一起预先策划的劫持飞机的恐怖主义阴谋。检方还表示，他因互联网上的伊斯兰主义内容以及澳大利亚一所宗教教育中心而被激进化。

马奇哈尔称，袭击发生前，他没有注意到副驾驶行为中有任何可疑之处。他正在阿布扎比的扎耶德军事医院康复，并表示希望在痊愈后重返飞行。

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