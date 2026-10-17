В ОАЭ капитан Flydubai Смит Маччхар рассказал о нападении второго пилота в кабине Boeing 737, выполнявшего рейс 1073 из Дубая в Тель-Авив. По словам капитана, второй пилот несколько раз ударил его топором, после чего взял управление самолётом и перевёл его в крутое снижение. Все 172 пассажира и члена экипажа, находившиеся на борту 30 сентября, выжили.

Как сообщает The National, самолёт потерял 17 тысяч футов высоты менее чем за минуту. Маччхар сказал, что сначала решил, будто в кабине на него упала часть оборудования, однако после следующих ударов понял, что нападение совершает его коллега.

Борьба за доступ в кабину

Капитан получил тяжёлые травмы головы и руки, в том числе ранения, полученные при попытках защититься. Он расстегнул ремни безопасности и пытался открыть заблокированную изнутри дверь кабины, одновременно зовя коллег на помощь. По словам Маччхара, из-за потери крови он несколько раз терял сознание.

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Пилот отметил, что пришёл в себя, когда услышал снижение оборотов двигателей и почувствовал, что самолёт стремительно идёт вниз. После открытия двери пассажиры и члены экипажа обезвредили второго пилота, а двое пилотов Flydubai, летевших в качестве пассажиров, взяли управление самолётом на себя.

Следствие и восстановление

Второго пилота задержали в ОАЭ, он предстал перед обвинениями в терроризме. По данным прокуратуры ОАЭ, речь идёт о заранее спланированном террористическом заговоре с целью захвата самолёта. Прокуроры также заявили, что он радикализировался из-за исламистского контента в интернете и в религиозном учебном центре в Австралии.

Маччхар сказал, что до нападения не заметил ничего подозрительного в поведении второго пилота. Он проходит восстановление в военном госпитале Заида в Абу-Даби и заявил, что хочет вернуться к полётам после выздоровления.

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