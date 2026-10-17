Lider ruchu Direct Democracy Cyprus, Fidias Panayiotou, poprowadził w sobotę na Cyprze marsz do pałacu prezydenckiego w proteście przeciwko wysokim i rosnącym cenom energii elektrycznej. Uczestnicy akcji przekazali prezydentowi Nikosowi Christodoulidesowi list z żądaniem uznania energii elektrycznej i paliwa za podstawowe potrzeby, informuje Cyprus Mail.

Żądania protestujących

W liście zaznaczono, że żadne gospodarstwo domowe ani małe czy średnie przedsiębiorstwo nie powinno być pozbawione podstawowych potrzeb z powodu nieosiągalnych kosztów energii. Autorzy apelu nazwali energię elektryczną nie luksusem, lecz niezbędnym warunkiem godnego życia i dobrobytu społecznego.

Według przytoczonych w liście danych państwowej służby statystycznej Cystat ceny energii wzrosły o 15% między sierpniem ubiegłego roku a sierpniem tego roku. Protestujący oświadczyli również, że dla pracownika otrzymującego płacę minimalną rachunki za energię elektryczną, czynsz, żywność i transport pochłaniają znaczną część dochodu do dyspozycji. Według nich 1 000 kilowatogodzin energii elektrycznej na rachunku gospodarstwa domowego może kosztować do 295 euro.

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Propozycje dotyczące rynku energii

Wśród żądań uczestników akcji są stałe obniżenie stawki VAT do 5%, przegląd kosztów uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu emisjami, ukierunkowane wsparcie dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także instalacja baterii do magazynowania energii.

Wezwali również do zapewnienia przejrzystości w ustalaniu kosztów wytwarzania, sieci i dostaw, rozwoju połączeń elektroenergetycznych z innymi krajami, zapewnienia dostaw gazu ziemnego bez opóźnień oraz wzmocnienia konkurencji na rynku. Cyprus Mail zaznacza, że proponowane obniżenie VAT do 5% nie byłoby zgodne z przepisami UE, które dla większości towarów ustalają minimalną stawkę 15%. Publikacja wskazuje również, że środki z systemu handlu emisjami mogą zostać przeznaczone na inwestycje w sieć elektroenergetyczną, jednak nie na bezpośrednie wypłaty dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

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