Лидер движения Direct Democracy Cyprus Фидиас Панайоту в субботу возглавил на Кипре шествие к президентскому дворцу в знак протеста против высоких и растущих цен на электроэнергию. Участники акции передали президенту Никосу Христодулидису письмо с требованием признать электроэнергию и топливо базовыми потребностями, сообщает Cyprus Mail.

Требования протестующих

В письме отмечается, что ни одно домохозяйство, а также малый или средний бизнес не должны быть лишены базовых потребностей из-за непосильных расходов на энергию. Авторы обращения назвали электроэнергию не роскошью, а необходимым условием достойной жизни и общественного благосостояния.

Согласно приведённым в письме данным государственной статистической службы Cystat, цены на энергию выросли на 15% в период между августом прошлого года и августом этого года. Протестующие также заявили, что для работника с минимальной зарплатой счета за электроэнергию, аренду жилья, питание и транспорт забирают значительную часть располагаемого дохода. По их словам, 1 000 киловатт-часов электроэнергии в счёте для домохозяйства могут стоить до 295 евро.

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Предложения по энергорынку

Среди требований участников акции — постоянное снижение ставки НДС до 5%, пересмотр стоимости прав на выбросы в рамках Системы торговли выбросами ЕС, адресная поддержка уязвимых домохозяйств и малого и среднего бизнеса, а также установка батарей для накопления энергии.

Они также призвали обеспечить прозрачность формирования производственных, сетевых и поставочных расходов, развивать электрические соединения с другими странами, обеспечить поставки природного газа без задержек и усилить конкуренцию на рынке. Cyprus Mail отмечает, что предложенное снижение НДС до 5% не соответствовало бы правилам ЕС, которые для большинства товаров устанавливают минимальную ставку 15%. Издание также указывает, что средства от системы торговли выбросами могут быть направлены на инвестиции в электросеть, однако не на прямые выплаты уязвимым домохозяйствам.

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