Direct Democracy Cyprus运动领导人菲迪亚斯·帕纳约图周六在塞浦路斯带领游行前往总统府，抗议高企且不断上涨的电价。抗议参与者向总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯递交了一封信，要求将电力和燃料认定为基本需求，据Cyprus Mail报道。

抗议者的诉求

信中指出，任何家庭以及中小企业都不应因难以承受的能源成本而失去基本需求保障。呼吁书的作者称，电力不是奢侈品，而是体面生活和社会福祉的必要条件。

根据信中引用的国家统计部门Cystat数据，从去年8月到今年8月，能源价格上涨了15%。抗议者还表示，对于领取最低工资的劳动者而言，电费、住房租金、食品和交通费用占据了可支配收入的很大一部分。他们称，家庭账单中的1,000千瓦时电力最高可能花费295欧元。

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能源市场建议

抗议参与者的诉求包括将增值税税率永久降至5%、审查欧盟排放交易体系下排放配额的成本、为弱势家庭及中小企业提供有针对性的支持，以及安装用于储能的电池。

他们还呼吁确保发电、电网和供应成本形成的透明度，发展与其他国家的电力互联，确保天然气及时供应，并加强市场竞争。Cyprus Mail指出，拟议将增值税降至5%不符合欧盟规则，欧盟规则对大多数商品规定的最低税率为15%。该媒体还指出，排放交易体系的资金可以用于电网投资，但不能用于向弱势家庭直接付款。

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