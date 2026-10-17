Federalny rząd Pakistanu oficjalnie ogłosił utworzenie Rady Reprezentantów Obszarów i Rozwoju (ARDC) w 12 dystryktach prowincji Chajber Pasztunchwa oraz podał skład jej 48 członków. W skład rady weszli przedstawiciele plemion z przygranicznych i sąsiadujących dystryktów. Na przewodniczącego powołano Shaukatullaha Khana z plemienia Tarkani w dystrykcie Badżaur, a na zastępcę przewodniczącego — Malika Khana Marjana z plemienia Wazirów z Północnego Waziristanu.

Jak informuje The Express Tribune, władze oświadczyły, że nowy organ ma zapewnić lokalnym społecznościom bezpośrednią rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju oraz wzmocnić nadzór nad projektami regionalnymi.

Wybór poprzez dżirgi

Sekretariat Rozwoju Obszarów poinformował, że kandydatów wyłoniono po konsultacjach z lokalnymi dżirgami — zgromadzeniami starszyzny plemiennej. Administracje dystryktów wspierały te spotkania, a zastępcy komisarzy pomagali organizować je we wszystkich 12 dystryktach.

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Według sekretariatu społeczności w drodze konsensusu wskazały preferowanych i wpływowych starszych plemiennych. Listy sporządzone po dżirgach najpierw opracowali dodatkowy główny sekretarz oraz administrator Sekretariatu Rozwoju Obszarów. Następnie wykaz rozpatrzył główny sekretarz Chajber Pasztunchwy i przekazał go gubernatorowi Faisalowi Karimowi Kundi, który przesłał ostateczną listę rządowi federalnemu do formalnego zatwierdzenia. Następnie Wydział Gabinetu wydał oficjalne zawiadomienie.

Zadania rady

W skład ARDC weszli przedstawiciele dystryktów Badżaur, Mohmand, Chajber, Kurram, Orakzai, Północny Waziristan, Górny Południowy Waziristan, Dolny Południowy Waziristan, Bannu, Dera Ismail Khan, Tank i Lakki Marwat. Rada ma określać projekty rozwojowe z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, oczekiwań społecznych i sytuacji w terenie, a także przedstawiać rekomendacje rządowi federalnemu.

Ponadto ARDC będzie rozpatrywać kwestie porządku publicznego, proponować środki przeciw terroryzmowi i nielegalnej działalności, a jej członkowie będą pracować w dystryktowych komitetach koordynacyjnych. Radę utworzono po wprowadzeniu 11 października w prowincji stanu wyjątkowego i rządów gubernatorskich, w ramach których uprawnienia wykonawcze przeszły na gubernatora Faisala Karima Kundiego. 15 października parlament ratyfikował te decyzje na dwa miesiące.

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