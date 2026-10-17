巴基斯坦联邦政府正式宣布在开伯尔-普什图省的12个地区成立地区代表与发展委员会（ARDC），并公布了由48名成员组成的委员会名单。该委员会包括来自边境及邻近地区的部落代表。来自巴焦尔地区塔尔卡尼部落的肖卡图拉·汗被任命为主席，来自北瓦济里斯坦瓦济尔部落的马利克·汗·马尔詹被任命为副主席。

据《The Express Tribune》报道，当局表示，这一新机构旨在让当地社区直接参与发展相关决策，并加强对区域项目的监督。

通过支尔格会议遴选

地区发展秘书处表示，候选人是在与当地支尔格会议——部落长老集会——协商后确定的。各地区行政部门协助举行这些会议，副专员则帮助在全部12个地区组织会议。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据秘书处的信息，各社区通过共识确定了受青睐且有影响力的部落长老。支尔格会议结束后形成的名单，首先由额外首席秘书和地区发展秘书处行政长官处理。随后，开伯尔-普什图省首席秘书审议了该名单，并将其转交给省长费萨尔·卡里姆·昆迪；后者将最终名单提交联邦政府正式批准。此后，内阁部门发布了正式通知。

委员会的任务

ARDC包括来自巴焦尔、莫赫曼德、开伯尔、库拉姆、奥拉克宰、北瓦济里斯坦、南瓦济里斯坦上区、南瓦济里斯坦下区、班努、德拉伊斯梅尔汗、坦克和拉基马尔瓦特等地区的代表。委员会将根据当地需求、公众诉求和实地情况确定发展项目，并向联邦政府提出建议。

此外，ARDC将审议治安问题，提出打击恐怖主义和非法活动的措施，其成员将在地区协调委员会中工作。该委员会是在该省于10月11日实施紧急状态和省长管治后成立的；根据该安排，行政权移交给省长费萨尔·卡里姆·昆迪。10月15日，议会批准了这些决定，期限为两个月。

关注我们在