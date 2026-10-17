Федеральное правительство Пакистана официально объявило о создании Совета представителей территорий и развития (ARDC) в 12 округах провинции Хайбер-Пахтунхва и назвало его состав из 48 членов. В совет вошли представители племён из приграничных и прилегающих округов. Председателем назначили Шаукатуллу Хана из племени таркани в округе Баджаур, а заместителем председателя — Малика Хана Марджана из племени вазиров из Северного Вазиристана.

Как сообщает The Express Tribune, власти заявили, что новый орган должен предоставить местным общинам непосредственную роль в принятии решений по вопросам развития и усилить контроль за региональными проектами.

Отбор через джирги

Секретариат развития территорий сообщил, что кандидатов определяли после консультаций с местными джиргами — собраниями племенных старейшин. Администрации округов содействовали этим встречам, а заместители комиссаров помогали организовывать их во всех 12 округах.

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По данным секретариата, общины консенсусом определили предпочтительных и влиятельных племенных старейшин. Списки, сформированные по итогам джирг, сначала обработали дополнительный главный секретарь и администратор Секретариата развития территорий. Затем перечень рассмотрел главный секретарь Хайбер-Пахтунхвы и передал его губернатору Фейсалу Кариму Кунди, который направил окончательный список федеральному правительству для формального утверждения. После этого Кабинетный дивизион выпустил официальное уведомление.

Задачи совета

В ARDC вошли представители округов Баджаур, Мохманд, Хайбер, Куррам, Оракзай, Северный Вазиристан, Верхний Южный Вазиристан, Нижний Южный Вазиристан, Банну, Дера-Исмаил-Хан, Танк и Лакки-Марват. Совет должен определять проекты развития с учётом местных потребностей, общественных запросов и ситуации на местах, а также представлять рекомендации федеральному правительству.

Кроме того, ARDC будет рассматривать вопросы правопорядка, предлагать меры против терроризма и незаконной деятельности, а его члены будут работать в окружных координационных комитетах. Совет был создан после введения 11 октября в провинции чрезвычайного положения и губернаторского правления, при котором исполнительные полномочия перешли к губернатору Фейсалу Кариму Кунди. 15 октября парламент ратифицировал эти решения на два месяца.

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