Премьер-министр Китая Ли Цян во время визита в Ташкент, Узбекистан, призвал президента Шавката Мирзиёева углубить двустороннее сотрудничество, в частности в сферах полезных ископаемых и искусственного интеллекта. Пекин готов укреплять стратегическую коммуникацию и расширять взаимовыгодное сотрудничество с Узбекистаном, сообщает South China Morning Post.

Направления взаимодействия

По данным китайского государственного агентства Xinhua, Ли Цян призвал две страны активизировать сотрудничество в энергетике, добыче полезных ископаемых, финансах и развитии связей между странами. Он также выступил за углубление взаимодействия в сферах искусственного интеллекта и аэрокосмических технологий.

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Контекст визита

Во время встречи китайский премьер подчеркнул необходимость укреплять солидарность и сотрудничество между Китаем и Узбекистаном. South China Morning Post отмечает, что визит Ли Цяна в Ташкент состоялся на фоне соперничества Пекина и Вашингтона за влияние в Центральной Азии.

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