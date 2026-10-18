Premier Chin Li Qiang podczas wizyty w Taszkencie w Uzbekistanie wezwał prezydenta Szawkata Mirzijojewa do pogłębienia współpracy dwustronnej, w szczególności w dziedzinie surowców mineralnych i sztucznej inteligencji. Pekin jest gotowy wzmacniać strategiczną komunikację i rozszerzać obopólnie korzystną współpracę z Uzbekistanem, informuje South China Morning Post.

Obszary współpracy

Według chińskiej państwowej agencji Xinhua Li Qiang wezwał oba kraje do zintensyfikowania współpracy w energetyce, wydobyciu surowców mineralnych, finansach oraz rozwoju więzi między krajami. Opowiedział się również za pogłębieniem współdziałania w dziedzinie sztucznej inteligencji i technologii lotniczo-kosmicznych.

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Kontekst wizyty

Podczas spotkania chiński premier podkreślił potrzebę wzmacniania solidarności i współpracy między Chinami a Uzbekistanem. South China Morning Post zauważa, że wizyta Li Qianga w Taszkencie odbyła się w warunkach rywalizacji Pekinu i Waszyngtonu o wpływy w Azji Centralnej.

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