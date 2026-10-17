Антитеррористический суд в Исламабаде, Пакистан, отклонил ходатайство полиции о 30-дневном содержании под стражей лидера партии «Движение за справедливость» (PTI) и бывшего главы Гилгит-Балтистана Халида Хуршида. Суд направил политика в тюрьму под судебную стражу по делу, связанному с протестом PTI 26 ноября 2024 года, сообщает Dawn.

Решение суда

Дело рассматривал судья Абул Хаснат Мухаммад Зулькарнайн. Полиция Исламабада доставила Хуршида на заседание и просила передать его под стражу для проведения следственных действий сроком на 30 дней. Суд отклонил это ходатайство и распорядился направить политика под судебную стражу.

Дело против Хуршида, который возглавляет отделение PTI в Гилгит-Балтистане, зарегистрировали в полицейском участке Аабпара из-за протеста партии в ноябре 2024 года. Тогда более 10 тыс. сторонников PTI прибыли в Исламабад, несмотря на запрет массовых собраний и введенные ограничения. Они столкнулись с силами безопасности, численность которых, по данным издания, составляла 20 тыс. человек.

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Задержание Хуршида и дела активистов

PTI заявляла, что Хуршида задержали 11 октября вместе со спикером Ассамблеи провинции Хайбер-Пахтунхва Бабаром Салимом Свати и другими людьми в доме спикера в Пешаваре. Это произошло вскоре после введения центральными властями чрезвычайного положения и губернаторского правления в Хайбер-Пахтунхве. Источники издания также утверждали, что Хуршид с 2023 года находился в резиденции главы правительства провинции, избегая задержания полицией Гилгит-Балтистана.

Отдельно суд постановил освободить всех задержанных активистов PTI по двум делам, связанным с недавним маршем партии. Следователь просил отложить рассмотрение для проведения процедуры опознания, однако защита возразила, отметив, что задержанные находятся под стражей более 40 дней. Суд отклонил ходатайство об отложении рассмотрения и поддержал требование защиты об освобождении активистов.

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