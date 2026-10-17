Суд Ісламабада відмовив поліції у 30-денному триманні ексглави Гілгіт-Балтистану — Dawn

Антитерористичний суд в Ісламабаді, Пакистан, відхилив клопотання поліції про 30-денне тримання під вартою лідера партії «Рух за справедливість» (PTI) та колишнього глави Гілгіт-Балтистану Халіда Хуршида. Суд направив політика до в’язниці під судову варту у справі, пов’язаній із протестом PTI 26 листопада 2024 року, повідомляє Dawn.

Рішення суду

Справу розглядав суддя Абул Хаснат Мухаммад Зулькарнайн. Поліція Ісламабада доставила Хуршида на засідання та просила передати його під варту для проведення слідчих дій строком на 30 днів. Суд відхилив це клопотання й розпорядився направити політика до судової варти.

Справу проти Хуршида, який очолює осередок PTI в Гілгіт-Балтистані, зареєстрували у відділку поліції Аабпара через протест партії в листопаді 2024 року. Тоді понад 10 тисяч прихильників PTI прибули до Ісламабада попри заборону масових зібрань і запроваджені обмеження. Вони зіткнулися із силами безпеки, чисельність яких, за даними видання, становила 20 тисяч осіб.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Затримання Хуршида та справи активістів

PTI заявляла, що Хуршида затримали 11 жовтня разом зі спікером Асамблеї провінції Хайбер-Пахтунхва Бабаром Салімом Сваті та іншими людьми в будинку спікера в Пешаварі. Це сталося невдовзі після запровадження центральною владою надзвичайного стану та губернаторського правління у Хайбер-Пахтунхві. Джерела видання також стверджували, що Хуршид із 2023 року перебував у резиденції глави уряду провінції, уникаючи затримання поліцією Гілгіт-Балтистану.

Окремо суд постановив звільнити всіх затриманих активістів PTI у двох справах, пов’язаних із нещодавнім маршем партії. Слідчий просив відкласти розгляд для проведення процедури впізнання, однак захист заперечив, зазначивши, що затримані перебувають під вартою понад 40 днів. Суд відхилив клопотання про відкладення розгляду та підтримав вимогу захисту про звільнення активістів.

Читай нас у