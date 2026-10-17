巴基斯坦伊斯兰堡反恐法院驳回了警方提出的请求，即将正义运动党（PTI）领导人、前吉尔吉特-巴尔蒂斯坦首长哈立德·胡尔希德羁押30天。法院在一宗与2024年11月26日PTI抗议活动有关的案件中，将这名政治人物送往监狱接受司法羁押，《黎明报》报道。

法院裁决

该案由法官阿布尔·哈斯纳特·穆罕默德·祖尔卡奈因审理。伊斯兰堡警方将胡尔希德带至庭审现场，并要求将其移交羁押30天以开展调查行动。法院驳回了这一请求，并下令将这名政治人物置于司法羁押之下。

针对胡尔希德的案件在阿布帕拉警察局立案，他领导PTI在吉尔吉特-巴尔蒂斯坦的分支，该案与该党在2024年11月的抗议活动有关。当时，尽管禁止大规模集会并实施限制措施，仍有超过1万名PTI支持者抵达伊斯兰堡。他们与安全部队发生冲突，据该报报道，安全部队人数为2万人。

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胡尔希德被拘留及活动人士案件

PTI表示，胡尔希德于10月11日在白沙瓦议长住所被拘留，与他一同被拘留的还有开伯尔-普赫图赫瓦省议会议长巴巴尔·萨利姆·斯瓦蒂及其他人员。这发生在中央当局在开伯尔-普赫图赫瓦省实施紧急状态和总督统治后不久。该报消息人士还称，胡尔希德自2023年以来一直住在该省政府首脑的官邸，躲避吉尔吉特-巴尔蒂斯坦警方的拘留。

此外，法院下令释放两起与该党近期游行有关案件中的所有被拘留PTI活动人士。调查人员请求延期审理以进行身份辨认程序，但辩方提出反对，指出被拘留者已被羁押超过40天。法院驳回了延期审理的请求，并支持辩方释放活动人士的要求。

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