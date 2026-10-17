Sąd antyterrorystyczny w Islamabadzie w Pakistanie odrzucił wniosek policji o 30-dniowe przetrzymywanie w areszcie lidera Pakistańskiego Ruchu na rzecz Sprawiedliwości (PTI) i byłego szefa Gilgit-Baltistanu Khalida Khurshida. Sąd skierował polityka do więzienia pod dozór sądowy w sprawie związanej z protestem PTI z 26 listopada 2024 roku, informuje Dawn.

Decyzja sądu

Sprawę rozpatrywał sędzia Abul Hasnat Muhammad Zulqarnain. Policja z Islamabadu doprowadziła Khurshida na posiedzenie i wnioskowała o przekazanie go do aresztu na 30 dni w celu przeprowadzenia czynności śledczych. Sąd odrzucił ten wniosek i nakazał umieszczenie polityka pod dozorem sądowym.

Sprawę przeciwko Khurshidowi, który kieruje strukturą PTI w Gilgit-Baltistanie, zarejestrowano na komisariacie policji Aabpara w związku z protestem partii w listopadzie 2024 roku. Wówczas ponad 10 tys. zwolenników PTI przybyło do Islamabadu mimo zakazu masowych zgromadzeń i wprowadzonych ograniczeń. Starli się oni z siłami bezpieczeństwa, których liczebność, według publikacji, wynosiła 20 tys. osób.

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Zatrzymanie Khurshida i sprawy aktywistów

PTI oświadczyła, że Khurshid został zatrzymany 11 października wraz z przewodniczącym Zgromadzenia Prowincji Chajber Pasztunchwa Babarem Saleemem Swatim i innymi osobami w domu przewodniczącego w Peszawarze. Stało się to wkrótce po wprowadzeniu przez władze centralne stanu wyjątkowego i rządów gubernatorskich w Chajber Pasztunchwie. Źródła publikacji twierdziły również, że Khurshid od 2023 roku przebywał w rezydencji szefa rządu prowincji, unikając zatrzymania przez policję Gilgit-Baltistanu.

Osobno sąd nakazał uwolnienie wszystkich zatrzymanych aktywistów PTI w dwóch sprawach związanych z niedawnym marszem partii. Śledczy wnioskował o odroczenie rozprawy w celu przeprowadzenia procedury identyfikacji, jednak obrona sprzeciwiła się temu, wskazując, że zatrzymani przebywają w areszcie ponad 40 dni. Sąd odrzucił wniosek o odroczenie rozprawy i poparł żądanie obrony dotyczące uwolnienia aktywistów.

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