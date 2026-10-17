Папа Лев XIV выписался из больницы после операции по поводу рака легкого — Deutsche Welle
71-летний папа Лев XIV в субботу днем покинул римскую больницу Джемелли и вернулся в Ватикан. Выписка состоялась через четыре дня после хирургического вмешательства по поводу рака легкого.
Выписка из больницы
Понтифик самостоятельно дошел от здания больницы до автомобиля. Перед отъездом он остановился у выхода, поговорил с людьми, которые ждали его, и помахал им.
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Оценка врачей
Прежде чем разрешить папе покинуть медучреждение, его врачи провели анализы крови и визуализационные исследования грудной клетки. После этих проверок медики заявили, что состояние Льва XIV позволяет ему вернуться домой.
В сообщении Deutsche Welle, подготовленном с использованием данных AFP, AP и Reuters, отмечается, что решение о выписке приняли врачи понтифика.