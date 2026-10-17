71-letni papież Leon XIV w sobotę po południu opuścił rzymski szpital Gemelli i wrócił do Watykanu. Wypis nastąpił cztery dni po operacji raka płuca.

Wypis ze szpitala

Pontyf samodzielnie przeszedł z budynku szpitala do samochodu. Przed odjazdem zatrzymał się przy wyjściu, porozmawiał z oczekującymi na niego ludźmi i im pomachał.

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Ocena lekarzy

Zanim pozwolili papieżowi opuścić placówkę medyczną, jego lekarze przeprowadzili badania krwi oraz badania obrazowe klatki piersiowej. Po tych kontrolach medycy oświadczyli, że stan Leona XIV pozwala mu wrócić do domu.

W materiale Deutsche Welle, przygotowanym z wykorzystaniem informacji AFP, AP i Reutersa, zaznaczono, że decyzję o wypisie podjęli lekarze pontyfa.

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