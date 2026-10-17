По меньшей мере 77 мирных жителей погибли в сентябре в результате серии нападений в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго, которые, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, вероятно, совершили бойцы Allied Democratic Forces (ADF). Об этом со ссылкой на OCHA сообщает Anadolu Agency.

Нападения на территории Мамбаса

По данным OCHA, атаки произошли на территории Мамбаса. Больше всего пострадали районы Биакато, Бандисенде и окрестности центра Мамбаса. Мирных жителей убивали ножами и выстрелами.

Нападавшие также похитили нескольких человек и подожгли жилые дома при отступлении, отметили в OCHA. Общественные организации и местные СМИ сообщают, что в нескольких районах Мамбаса сохраняется нестабильная ситуация в сфере безопасности, а нападения на мирных жителей вызывают перемещение населения.

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Атака на горнодобывающие объекты

На этой неделе местные СМИ также сообщили по меньшей мере о 10 погибших мирных жителях в результате нападения, которое приписывают бойцам ADF, на несколько горнодобывающих объектов в вождестве Бабила-Бабомби на территории Мамбаса.

Нападения ухудшили гуманитарную ситуацию в Итури, которая уже значительно пострадала от эпидемии Эболы. ADF связана с боевой группировкой ИГИЛ, также известной как Даеш, и действует на востоке Демократической Республики Конго уже несколько лет.

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