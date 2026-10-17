Co najmniej 77 cywilów zginęło we wrześniu w serii ataków w prowincji Ituri na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga, których prawdopodobnie dokonali bojownicy Allied Democratic Forces (ADF), według Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na OCHA.

Ataki na terytorium Mambasa

Według OCHA ataki miały miejsce na terytorium Mambasa. Najbardziej ucierpiały obszary Biakato, Bandisende oraz okolice centrum Mambasa. Cywilów zabijano nożami i strzałami.

Napastnicy porwali również kilka osób i podpalili domy mieszkalne podczas odwrotu, podało OCHA. Organizacje społeczne i lokalne media informują, że w kilku rejonach Mambasy utrzymuje się niestabilna sytuacja bezpieczeństwa, a ataki na cywilów powodują przesiedlenia ludności.

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Atak na obiekty górnicze

W tym tygodniu lokalne media poinformowały również o co najmniej 10 zabitych cywilach w wyniku ataku przypisywanego bojownikom ADF na kilka obiektów górniczych w wodzostwie Babila-Babombi na terytorium Mambasa.

Ataki pogorszyły sytuację humanitarną w Ituri, która już znacznie ucierpiała wskutek epidemii Eboli. ADF jest powiązana z bojową grupą ISIL, znaną również jako Daesz, i działa na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga od kilku lat.

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