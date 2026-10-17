Huti uwolnili 159 zatrzymanych w Sanie — Anadolu Agency

W Sanie, stolicy Jemenu, Huti uwolnili 159 osób, które niedawno zatrzymali. Jednostronnego uwolnienia dokonały władze w Sanie przy wsparciu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, informuje Anadolu Agency.

Pomoc po uwolnieniu

Przedstawiciele MKCK rozmawiali z zatrzymanymi przed ich uwolnieniem, poinformowali ich rodziny i zapewnili pomoc w powrocie do domu. Zespoły medyczne oceniły również stan zdrowia tych osób oraz ich zdolność do podróżowania drogami lądowymi.

Osobom, które potrzebowały dodatkowego wsparcia w podróży, organizacja zapewniła pomoc w przejeździe. MKCK podkreślił, że nie decydował o tym, kto dokładnie i ile osób ma zostać uwolnionych.

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Uwolnienie poza porozumieniem sztokholmskim

Według MKCK uwolnienie zainicjował powiązany z Huti Narodowy Komitet ds. Jeńców. Nie odbyło się ono w ramach porozumienia sztokholmskiego, zawartego w Szwecji w grudniu 2018 roku pod auspicjami ONZ między międzynarodowo uznawanym rządem Jemenu a Huti.

Huti oświadczyli, że uwolnieni byli jeńcami, którzy dobrowolnie poddali się bez walki podczas niedawnych wydarzeń. Ugrupowanie przekazało również, że osoby te uwolniono na mocy amnestii wydanej przez Mahdiego al-Maszata, przewodniczącego jego Najwyższej Rady Politycznej.

Działania zbrojne w Jemenie

Uwolnienie nastąpiło na tle wznowienia walk między Huti a siłami powiązanymi z międzynarodowo uznawanym rządem Jemenu, wspieranym przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej. Huti kontrolują stolicę, Sanę, oraz znaczne obszary na północy i zachodzie kraju od 2014 roku.

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