Хуситы освободили 159 задержанных в Сане — Anadolu Agency

В Сане, столице Йемена, хуситы освободили 159 человек, которых недавно задержали. Одностороннее освобождение осуществили власти в Сане при поддержке Международного комитета Красного Креста, сообщает Anadolu Agency.

Помощь после освобождения

Представители МККК пообщались с задержанными перед их освобождением, проинформировали их семьи и предоставили помощь для возвращения домой. Медицинские группы также оценили состояние здоровья людей и их способность путешествовать по автомобильным дорогам.

Тем, кто нуждался в дополнительной поддержке в пути, организация предоставила помощь с поездкой. В МККК подчеркнули, что не определяли, кого именно и сколько человек следует освободить.

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Освобождение вне Стокгольмского соглашения

По данным МККК, освобождение инициировал связанный с хуситами Национальный комитет по делам пленных. Оно не происходило в рамках Стокгольмского соглашения, заключенного в Швеции в декабре 2018 года под эгидой ООН между международно признанным правительством Йемена и хуситами.

Хуситы заявили, что освобожденные были пленными, которые добровольно сдались без боя во время недавних событий. Группировка также сообщила, что людей освободили по амнистии, объявленной Махди аль-Машатом, главой ее Высшего политического совета.

Боевые действия в Йемене

Освобождение произошло на фоне возобновления боев между хуситами и силами, связанными с международно признанным правительством Йемена, которое поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы контролируют столицу Сану и значительные территории на севере и западе страны с 2014 года.

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