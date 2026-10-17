在也门首都萨那，胡塞武装释放了159名近期被其拘留的人员。此次单方面释放由萨那当局在红十字国际委员会支持下实施，阿纳多卢通讯社报道。

获释后的援助

红十字国际委员会代表在被拘留者获释前与他们交谈，通知了他们的家属，并为其返家提供援助。医疗团队还评估了这些人员的健康状况及其通过公路出行的能力。

对于在途中需要额外支持的人员，该组织提供了出行援助。红十字国际委员会强调，并非由其决定具体释放哪些人以及释放多少人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在《斯德哥尔摩协议》框架外释放

据红十字国际委员会称，此次释放由与胡塞武装有关联的全国战俘事务委员会发起。此次行动并非在《斯德哥尔摩协议》框架内进行；该协议于2018年12月在瑞典、在联合国主持下由也门国际公认政府与胡塞武装达成。

胡塞武装表示，获释者是在近期事件中自愿不战而降的战俘。该组织还称，这些人是根据其最高政治委员会主席马赫迪·马沙特发布的大赦获释的。

也门的战斗

此次释放发生在胡塞武装与同也门国际公认政府有关联的部队恢复交战之际，后者得到沙特阿拉伯领导的联盟支持。自2014年以来，胡塞武装一直控制着首都萨那以及该国北部和西部的大片地区。

关注我们在