Estońska Partia Reform przedstawiła hasło „Jasny kurs ku przyszłości” na kampanię przed wyborami w marcu 2027 roku. Informuje o tym ERR News, powołując się na wypowiedzi wygłoszone na posiedzeniu rady partii w Tartu.

Wypowiedzi na temat gospodarki

Premier Estonii i przewodniczący Partii Reform Kristen Michal oświadczył, że gospodarka kraju rośnie dwa razy szybciej niż średnia w Unii Europejskiej. Według niego największa w historii Estonii obniżka podatku dochodowego podwoiła tempo wzrostu gospodarczego.

Michal powołał się również na wzrost wynagrodzeń, konsumpcji, eksportu i produkcji przemysłowej, a także na spadek bezrobocia i spowolnienie inflacji. Oświadczył, że w tym roku ludzie otrzymują średnio o 10% więcej pieniędzy. Premier zauważył także, że wydatki na obronność na poziomie 5% PKB, jego zdaniem, wzmacniają bezpieczeństwo i dają rodzinom oraz przedsiębiorstwom pewność w planowaniu przyszłości.

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Priorytety partii

Mer Tartu i przewodniczący rady partii Urmas Klaas powiedział, że nowe hasło odzwierciedla priorytety partii: bezpieczeństwo, wzrost gospodarczy oraz możliwości dla rodzin i przedsiębiorstw. Przypomniał o „niebiesko-czarno-białym planie” partii, przedstawionym w marcu, który zakłada wzmocnienie klasy średniej, zwiększenie bezpieczeństwa oraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji w gospodarce i administracji publicznej.

Sekretarz generalny partii i deputowany Kristo Enn Vaga oświadczył, że przyszłość Estonii zależy od jej własnych decyzji. Według niego partia dąży do połączenia bezpieczeństwa państwa ze wzrostem gospodarczym, aby ludzie i przedsiębiorstwa mieli więcej możliwości realizacji swoich planów.

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