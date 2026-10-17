Эстонская Партия реформ представила лозунг «Четкий курс в будущее» для кампании перед выборами в марте 2027 года. Об этом сообщает ERR News со ссылкой на заявления, сделанные на заседании партийного совета в Тарту.

Заявления об экономике

Премьер-министр Эстонии и председатель Партии реформ Кристен Михал заявил, что экономика страны растет вдвое быстрее среднего показателя в Европейском Союзе. По его словам, крупнейшее в истории Эстонии снижение подоходного налога удвоило темпы экономического роста.

Михал также сослался на рост зарплат, потребления, экспорта и промышленного производства, а также на снижение безработицы и замедление инфляции. Он заявил, что в этом году люди в среднем получают на 10% больше денег. Премьер также отметил, что расходы на оборону на уровне 5% ВВП, по его мнению, укрепляют безопасность и дают семьям и бизнесу уверенность для планирования будущего.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Приоритеты партии

Мэр Тарту и председатель партийного совета Урмас Клаас сказал, что новый лозунг отражает приоритеты партии: безопасность, экономический рост и возможности для семей и бизнеса. Он напомнил о «сине-черно-белом плане» партии, представленном в марте, который предусматривает укрепление среднего класса, усиление безопасности и более широкое использование искусственного интеллекта в экономике и государственном управлении.

Генеральный секретарь партии и депутат Кристо Энн Вага заявил, что будущее Эстонии зависит от ее собственных решений. По его словам, партия стремится объединить безопасность государства с экономическим ростом, чтобы у людей и предприятий было больше возможностей реализовывать свои планы.

Читай нас в