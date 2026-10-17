爱沙尼亚改革党公布2027年选举口号——ERR News

爱沙尼亚改革党公布了2027年3月选举前竞选活动的口号——“清晰迈向未来的路线”。ERR News报道称，该消息援引了在塔尔图举行的党务委员会会议上发表的声明。

关于经济的声明

爱沙尼亚总理兼改革党主席克里斯滕·米哈尔表示，该国经济增长速度是欧盟平均水平的两倍。据他称，爱沙尼亚历史上幅度最大的所得税下调使经济增长速度翻了一番。

米哈尔还提及工资、消费、出口和工业生产的增长，以及失业率下降和通胀放缓。他表示，今年人们平均获得的资金增加了10%。总理还指出，在他看来，占GDP 5%的国防支出增强了安全，并让家庭和企业更有信心规划未来。

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党的优先事项

塔尔图市长兼党务委员会主席乌尔马斯·克拉斯表示，新口号反映了该党的优先事项：安全、经济增长以及为家庭和企业提供机会。他提到了该党3月提出的“蓝黑白计划”，该计划 предусматривает strengthening the middle class, enhancing security, and broader use of artificial intelligence in the economy and public administration.

该党总书记兼议员克里斯托·恩·瓦加表示，爱沙尼亚的未来取决于其自身的决定。据他称，该党力求将国家安全与经济增长结合起来，使民众和企业拥有更多实现自身计划的机会。

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