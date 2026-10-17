В Великобритании самолёты Королевских ВВС в феврале дважды опасно сблизились с неопознанными объектами, которые могли быть дронами, во время военных учений над Северным морем. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на газету The Telegraph.

Эпизод возле Норфолка

Первый случай произошёл во время дозаправки в воздухе: самолёт-заправщик RAF Airbus Voyager заправлял истребитель Typhoon возле Кромера в графстве Норфолк. Неизвестный объект пролетел настолько близко, что пилот заправщика инстинктивно пригнулся. Командир сообщил об инциденте военным диспетчерам.

Оба объекта заметили на высоте более 10 тысяч футов. Расследования этих случаев продолжаются. Пока неясно, были ли объекты враждебными.

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Чёрный круглый объект

23 февраля пилот Typhoon, отрабатывавший имитацию воздушного боя с другим истребителем возле Хамберсайда, увидел чёрный круглый объект. По оценке пилота, он пролетел примерно в 300 футах над самолётом. Пилот сообщил о наблюдении радиолокационному диспетчеру, контролировавшему учения, который впоследствии передал информацию полиции Северного Йоркшира.

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что повышенная бдительность и усовершенствованные средства обнаружения помогают выявлять, фиксировать и оценивать возможную активность дронов. Ведомство сообщило об инвестициях более 2 млрд фунтов стерлингов в противовоздушную оборону и средства противодействия дронам, в том числе в модернизацию и обслуживание парка Typhoon. В министерстве добавили, что сообщения о дронах не обязательно свидетельствуют о враждебной активности, однако ведомство располагает средствами реагирования на достоверную угрозу.

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