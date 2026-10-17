据英国《每日电讯报》报道，英国皇家空军飞机2月在北海上空进行军事演习期间，两次与可能是无人机的不明物体发生危险接近。阿纳多卢通讯社援引该报消息称。

诺福克附近的事件

首起事件发生在空中加油期间：一架英国皇家空军空中客车Voyager加油机在诺福克郡克罗默附近为一架Typhoon战斗机加油。一个不明物体飞得非常近，以至于加油机飞行员本能地低头躲避。机长向军方空中交通管制员报告了这一事件。

两个物体均在超过1万英尺的高度被发现。对这些事件的调查仍在进行中。目前尚不清楚这些物体是否具有敌意。

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黑色圆形物体

2月23日，一名Typhoon飞行员在亨伯赛德附近与另一架战斗机进行模拟空战训练时，看到了一个黑色圆形物体。该飞行员估计，该物体从飞机上方约300英尺处飞过。飞行员向负责监控演习的雷达管制员报告了这一发现，后者随后将信息转交给北约克郡警方。

英国国防部发言人表示，加强警戒和改进探测能力有助于识别、记录和评估可能的无人机活动。该部门称，已向防空和反无人机能力投入超过20亿英镑，包括用于Typhoon机队的现代化升级和维护。国防部补充说，有关无人机的报告并不一定意味着存在敌对活动，但该部门拥有应对可信威胁的手段。

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