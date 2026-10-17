W Wielkiej Brytanii samoloty Królewskich Sił Powietrznych dwukrotnie niebezpiecznie zbliżyły się w lutym do niezidentyfikowanych obiektów, które mogły być dronami, podczas ćwiczeń wojskowych nad Morzem Północnym. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na gazetę The Telegraph.

Incydent w pobliżu Norfolk

Pierwszy przypadek wydarzył się podczas tankowania w powietrzu: samolot-cysterna RAF Airbus Voyager tankował myśliwiec Typhoon w pobliżu Cromer w hrabstwie Norfolk. Nieznany obiekt przeleciał tak blisko, że pilot cysterny instynktownie się schylił. Dowódca zgłosił incydent wojskowym kontrolerom ruchu lotniczego.

Oba obiekty zauważono na wysokości ponad 10 tys. stóp. Dochodzenia w sprawie tych przypadków trwają. Obecnie nie jest jasne, czy obiekty były wrogie.

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Czarny okrągły obiekt

23 lutego pilot Typhoona, który ćwiczył symulowaną walkę powietrzną z innym myśliwcem w pobliżu Humberside, zobaczył czarny okrągły obiekt. Według oceny pilota przeleciał on około 300 stóp nad samolotem. Pilot zgłosił obserwację kontrolerowi radarowemu nadzorującemu ćwiczenia, który następnie przekazał informacje policji North Yorkshire.

Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony oświadczył, że zwiększona czujność i udoskonalone środki wykrywania pomagają identyfikować, rejestrować i oceniać potencjalną aktywność dronów. Resort poinformował o inwestycjach przekraczających 2 mld funtów szterlingów w obronę powietrzną i środki zwalczania dronów, w tym w modernizację i utrzymanie floty Typhoonów. Ministerstwo dodało, że zgłoszenia dotyczące dronów nie muszą oznaczać wrogiej aktywności, jednak resort dysponuje środkami reagowania na wiarygodne zagrożenie.

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