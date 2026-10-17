Министерство обороны Тайваня заказало систему на основе искусственного интеллекта для анализа спутниковых снимков, которая должна ускорить обнаружение кораблей, самолетов и ракетных пусковых установок Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает South China Morning Post.

Стоимость системы составляет 46,55 млн новых тайваньских долларов, или около 1,45 млн долларов США. По данным оборонного ведомства, ИИ сможет за несколько минут проанализировать снимки участка площадью 100 кв. км, что должно сократить время и потребность в человеческих ресурсах для отслеживания изменений в развертывании сил НОАК.

Контракт с ThinkTron

Контракт в рамках публичной закупки заключило Управление развития коммуникаций Министерства обороны Тайваня — одно из главных подразделений военной разведки. Подрядчиком стала тайваньско-японская компания ThinkTron, специализирующаяся на искусственном интеллекте, геоинформационных системах и технологиях мониторинга.

Соглашение вступило в силу 25 сентября, а завершить создание системы планируется до конца апреля. Ранее министр обороны Тайваня Веллингтон Ку Ли-сюн подтвердил намерение военных создать прототип системы распознавания спутниковых изображений с использованием ИИ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Анализ данных с имеющихся спутников

Новая система не предусматривает приобретения разведывательных спутников. По словам военного аналитика Цзывэня Вана, ее основная функция заключается в быстрой обработке снимков и информации, полученных со спутников. Управление развития коммуникаций не эксплуатирует спутники военного класса, которые предоставляют эти данные.

Технология должна автоматически сравнивать новые снимки с архивными и отмечать изменения для аналитиков. По словам источников, знакомых с проектом, она сможет анализировать несколько участков размером 10 на 10 км и обнаруживать корабли длиной более 10 метров, а также меньшие цели — самолеты, ракетные пусковые установки и радиолокационные машины.

Исполнительный директор Taiwan International Strategic Study Society Макс Ло отметил, что результаты анализа спутниковых снимков можно будет сопоставлять с данными радиоэлектронной разведки. По его словам, это поможет идентифицировать суда, в том числе когда военные корабли действуют среди гражданского судоходства или отключают транспондеры автоматической идентификационной системы.

Читай нас в