Тайвань замовив ШІ-систему для аналізу знімків НВАК — South China Morning Post

Міністерство оборони Тайваню замовило систему на основі штучного інтелекту для аналізу супутникових знімків, яка має прискорити виявлення кораблів, літаків і ракетних пускових установок Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Про це повідомляє South China Morning Post.

Вартість системи становить 46,55 млн нових тайванських доларів, або близько 1,45 млн доларів США. За даними оборонного відомства, ШІ зможе за кілька хвилин проаналізувати знімки ділянки площею 100 кв. км, що має зменшити час і потребу в людських ресурсах для відстеження змін у розгортанні сил НВАК.

Контракт із ThinkTron

Контракт у межах публічної закупівлі уклало Управління розвитку комунікацій Міністерства оборони Тайваню — один із головних підрозділів військової розвідки. Підрядником стала тайвансько-японська компанія ThinkTron, що спеціалізується на штучному інтелекті, геоінформаційних системах і технологіях моніторингу.

Угода набула чинності 25 вересня, а завершити систему планують до кінця квітня. Раніше міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку Лі-сюн підтвердив намір військових створити прототип системи розпізнавання супутникових зображень із використанням ШІ.

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Аналіз даних із наявних супутників

Нова система не передбачає придбання розвідувальних супутників. За словами військового аналітика Зівона Вана, її основна функція полягає у швидкій обробці знімків та інформації, отриманих із супутників. Управління розвитку комунікацій не експлуатує супутники військового класу, які надають ці дані.

Технологія має автоматично порівнювати нові знімки з архівними та позначати зміни для аналітиків. За словами джерел, ознайомлених із проєктом, вона зможе аналізувати кілька ділянок розміром 10 на 10 км і виявляти кораблі завдовжки понад 10 метрів, а також менші цілі — літаки, ракетні пускові установки та радіолокаційні машини.

Виконавчий директор Taiwan International Strategic Study Society Макс Ло зазначив, що результати аналізу супутникових знімків можна буде зіставляти з даними радіоелектронної розвідки. Це, за його словами, допоможе ідентифікувати судна, зокрема коли військові кораблі діють серед цивільного судноплавства або вимикають транспондери автоматичної ідентифікаційної системи.

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