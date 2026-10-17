台湾订购用于分析解放军图像的人工智能系统——南华早报

台湾“国防部”订购了一套基于人工智能的卫星图像分析系统，旨在加快发现中国人民解放军（PLA）的舰船、飞机和导弹发射装置。据《南华早报》报道。

该系统的成本为4655万新台币，约合145万美元。国防部门表示，人工智能将能够在几分钟内分析面积为100平方公里区域的图像，从而减少追踪解放军兵力部署变化所需的时间和人力资源。

与ThinkTron签订合同

台湾“国防部”通信发展办公室——军情部门的主要单位之一——通过公开采购签订了合同。承包商为台日公司ThinkTron，该公司专门从事人工智能、地理信息系统和监测技术。

协议于9月25日生效，计划在4月底前完成该系统。此前，台湾“国防部长”顾立雄证实，军方有意建立一套使用人工智能的卫星图像识别系统原型。

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分析现有卫星的数据

新系统并不包括购买侦察卫星。军事分析人士王子文表示，其主要功能是快速处理从卫星获取的图像和信息。通信发展办公室并不运营提供这些数据的军用级卫星。

该技术将自动把新图像与存档图像进行比较，并为分析人员标记变化。知情人士称，它将能够分析数个10乘10公里的区域，发现长度超过10米的舰船，以及飞机、导弹发射装置和雷达车辆等较小目标。

台湾国际战略研究学会执行长罗马克斯表示，卫星图像分析结果可与电子情报数据进行比对。他说，这将有助于识别船只，包括军舰在民用航运中活动或关闭自动识别系统应答器时。

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