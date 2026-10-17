Ministerstwo Obrony Tajwanu zamówiło system oparty na sztucznej inteligencji do analizy zdjęć satelitarnych, który ma przyspieszyć wykrywanie okrętów, samolotów i wyrzutni rakietowych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChALW). Poinformował o tym South China Morning Post.

Koszt systemu wynosi 46,55 mln nowych dolarów tajwańskich, czyli około 1,45 mln dolarów amerykańskich. Według resortu obrony AI będzie w stanie w ciągu kilku minut przeanalizować zdjęcia obszaru o powierzchni 100 km kw., co ma ograniczyć czas i zapotrzebowanie na zasoby ludzkie potrzebne do śledzenia zmian w rozmieszczeniu sił ChALW.

Kontrakt z ThinkTron

Umowę w ramach zamówienia publicznego zawarło Biuro Rozwoju Łączności Ministerstwa Obrony Tajwanu, jeden z głównych oddziałów wywiadu wojskowego. Wykonawcą została tajwańsko-japońska firma ThinkTron, specjalizująca się w sztucznej inteligencji, systemach informacji geograficznej i technologiach monitorowania.

Umowa weszła w życie 25 września, a ukończenie systemu planowane jest do końca kwietnia. Wcześniej minister obrony Tajwanu Wellington Koo Li-hsiung potwierdził zamiar wojska stworzenia prototypu systemu rozpoznawania obrazów satelitarnych z wykorzystaniem AI.

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Analiza danych z istniejących satelitów

Nowy system nie przewiduje zakupu satelitów rozpoznawczych. Jak stwierdził analityk wojskowy Ziwen Wang, jego główną funkcją jest szybkie przetwarzanie zdjęć i informacji otrzymywanych z satelitów. Biuro Rozwoju Łączności nie eksploatuje satelitów klasy wojskowej, które dostarczają te dane.

Technologia ma automatycznie porównywać nowe zdjęcia z archiwalnymi i oznaczać zmiany dla analityków. Według źródeł zaznajomionych z projektem będzie mogła analizować kilka obszarów o wymiarach 10 na 10 km oraz wykrywać statki o długości ponad 10 metrów, a także mniejsze cele — samoloty, wyrzutnie rakietowe i pojazdy radarowe.

Dyrektor wykonawczy Taiwan International Strategic Study Society Max Lo zaznaczył, że wyniki analizy zdjęć satelitarnych będzie można zestawiać z danymi wywiadu elektronicznego. Jak powiedział, pomoże to identyfikować jednostki, w tym gdy okręty wojskowe działają wśród żeglugi cywilnej lub wyłączają transpondery automatycznego systemu identyfikacji.

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