Посольство Индии в Эр-Рияде 8 октября призвало граждан Индии, находящихся в Саудовской Аравии, сохранять внимательность и бдительность из-за меняющейся ситуации с безопасностью в королевстве. Дипучреждение посоветовало при необходимости оставаться дома и выполнять инструкции местных властей, распространяемые по официальным каналам, сообщает The Hindu.

Рекомендации посольства

Обращение адресовали гражданам Индии, находящимся в Саудовской Аравии. Посольство рекомендовало им следить за официальными сообщениями и указаниями местных властей.

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Эскалация боевых действий

Предупреждение появилось на фоне недавней эскалации боевых действий с участием Саудовской Аравии и группировки хуситов, которую, по данным издания, поддерживает Иран.

Атаки, приписываемые хуситам, привели к гибели трех человек. Они также вызвали перебои в авиасообщении между Индией и Саудовской Аравией.

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