Посольство Индии призвало своих граждан в Саудовской Аравии сохранять бдительность — The Hindu
Посольство Индии в Эр-Рияде 8 октября призвало граждан Индии, находящихся в Саудовской Аравии, сохранять внимательность и бдительность из-за меняющейся ситуации с безопасностью в королевстве. Дипучреждение посоветовало при необходимости оставаться дома и выполнять инструкции местных властей, распространяемые по официальным каналам, сообщает The Hindu.
Рекомендации посольства
Обращение адресовали гражданам Индии, находящимся в Саудовской Аравии. Посольство рекомендовало им следить за официальными сообщениями и указаниями местных властей.
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Эскалация боевых действий
Предупреждение появилось на фоне недавней эскалации боевых действий с участием Саудовской Аравии и группировки хуситов, которую, по данным издания, поддерживает Иран.
Атаки, приписываемые хуситам, привели к гибели трех человек. Они также вызвали перебои в авиасообщении между Индией и Саудовской Аравией.