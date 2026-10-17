Ambasada Indii w Rijadzie 8 października wezwała obywateli Indii przebywających w Arabii Saudyjskiej do zachowania uwagi i czujności ze względu na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w królestwie. Placówka dyplomatyczna doradziła im, by w razie potrzeby pozostali w domach i stosowali się do instrukcji lokalnych władz rozpowszechnianych za pośrednictwem oficjalnych kanałów, informuje The Hindu.

Zalecenia ambasady

Apel skierowano do obywateli Indii przebywających w Arabii Saudyjskiej. Ambasada zaleciła im śledzenie oficjalnych komunikatów i wskazówek lokalnych władz.

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Eskalacja działań zbrojnych

Ostrzeżenie pojawiło się w związku z niedawną eskalacją działań zbrojnych z udziałem Arabii Saudyjskiej i ugrupowania Huti, które według publikacji jest wspierane przez Iran.

Ataki przypisywane Huti doprowadziły do śmierci trzech osób. Spowodowały również zakłócenia w komunikacji lotniczej między Indiami a Arabią Saudyjską.

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