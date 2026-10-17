Европейская комиссия представила новую стратегию противодействия торговле людьми. Она предусматривает шесть направлений работы: более широкое использование технологий для предотвращения и выявления торговли людьми, сотрудничество с бизнесом и инспекторами труда, усиление противодействия организованной преступности, предотвращение рисков, связанных с миграцией, подготовку к кризисам и усиление защиты людей из групп риска и пострадавших.

Как сообщает Европейская комиссия, в 2023–2024 годах в ЕС зарегистрировали более 20 тысяч жертв торговли людьми. Это на 16,1% больше, при этом многие случаи могут оставаться невыявленными.

Формы эксплуатации и пострадавшие

Торговля людьми может включать сексуальную и трудовую эксплуатацию, принуждение к преступной деятельности или попрошайничеству, а также принудительный брак. Женщины и девочки составили 63% зарегистрированных жертв, преимущественно тех, кого эксплуатировали сексуально. Доля детей среди зарегистрированных пострадавших достигла 15%.

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Мужчины составили большинство среди жертв, которых эксплуатировали для труда: их доля равнялась 74%.

Технологии и сотрудничество с бизнесом

Стратегия предусматривает применение современных технологий для профилактики и выявления торговли людьми. Отдельное внимание уделят привлечению частного сектора, чтобы снизить риски эксплуатации и улучшить раннее выявление таких случаев.

Еврокомиссия также планирует усилить противодействие транснациональным схемам, связанным с организованной преступностью, предотвращать эксплуатацию, связанную с миграцией, и улучшить профилактику, готовность и быстрое реагирование в кризисных ситуациях. Стратегию представили накануне Дня ЕС против торговли людьми, который отмечают 18 октября.

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