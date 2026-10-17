Komisja Europejska przedstawiła nową strategię zwalczania handlu ludźmi. Przewiduje ona sześć kierunków działań: szersze wykorzystanie technologii do zapobiegania handlowi ludźmi i jego wykrywania, współpracę z biznesem i inspektorami pracy, wzmocnienie walki z przestępczością zorganizowaną, zapobieganie ryzykom związanym z migracją, przygotowanie na kryzysy oraz wzmocnienie ochrony osób z grup ryzyka i osób poszkodowanych.

Jak informuje Komisja Europejska, w latach 2023–2024 w UE zarejestrowano ponad 20 tys. ofiar handlu ludźmi. To o 16,1% więcej, przy czym wiele przypadków może pozostawać niewykrytych.

Formy wykorzystywania i osoby poszkodowane

Handel ludźmi może obejmować wykorzystywanie seksualne i do pracy, zmuszanie do działalności przestępczej lub żebractwa, a także przymusowe małżeństwo. Kobiety i dziewczęta stanowiły 63% zarejestrowanych ofiar, głównie tych wykorzystywanych seksualnie. Udział dzieci wśród zarejestrowanych osób poszkodowanych wyniósł 15%.

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Mężczyźni stanowili większość wśród ofiar wykorzystywanych do pracy: ich udział wyniósł 74%.

Technologie i współpraca z biznesem

Strategia przewiduje stosowanie nowoczesnych technologii w celu zapobiegania handlowi ludźmi i jego wykrywania. Szczególną uwagę poświęci się zaangażowaniu sektora prywatnego, aby zmniejszyć ryzyko wykorzystywania i poprawić wczesne wykrywanie takich przypadków.

Komisja Europejska planuje również wzmocnić działania przeciwko ponadnarodowym schematom związanym z przestępczością zorganizowaną, zapobiegać wykorzystywaniu związanemu z migracją oraz poprawić profilaktykę, gotowość i szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych. Strategię przedstawiono w przededniu unijnego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi, obchodzonego 18 października.

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