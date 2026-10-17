Єврокомісія представила стратегію протидії торгівлі людьми — European Commission Press

Європейська комісія представила нову стратегію протидії торгівлі людьми. Вона передбачає шість напрямів роботи: ширше використання технологій для запобігання торгівлі людьми та її виявлення, співпрацю з бізнесом та інспекторами праці, посилення протидії організованій злочинності, запобігання ризикам, пов’язаним із міграцією, підготовку до криз і зміцнення захисту людей із груп ризику та постраждалих.

Як повідомляє Європейська комісія, у 2023–2024 роках у ЄС зареєстрували понад 20 тисяч жертв торгівлі людьми. Це на 16,1% більше, водночас багато випадків можуть залишатися невиявленими.

Форми експлуатації та постраждалі

Торгівля людьми може включати сексуальну та трудову експлуатацію, примушування до злочинної діяльності або жебрацтва, а також примусовий шлюб. Жінки й дівчата становили 63% зареєстрованих жертв, переважно тих, кого експлуатували сексуально. Частка дітей серед зареєстрованих постраждалих сягнула 15%.

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Чоловіки становили більшість серед жертв, яких експлуатували для праці: їхня частка дорівнювала 74%.

Технології та співпраця з бізнесом

Стратегія передбачає застосування сучасних технологій для профілактики та виявлення торгівлі людьми. Окрему увагу приділять залученню приватного сектору, щоб зменшити ризики експлуатації та поліпшити раннє виявлення таких випадків.

Також Єврокомісія планує посилити протидію транснаціональним схемам, пов’язаним з організованою злочинністю, запобігати експлуатації, пов’язаній із міграцією, та поліпшити профілактику, готовність і швидке реагування у кризових ситуаціях. Стратегію представили напередодні Дня ЄС проти торгівлі людьми, який відзначають 18 жовтня.

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