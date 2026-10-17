欧盟委员会发布了一项新的打击人口贩运战略。该战略提出六个工作方向：更广泛地利用技术预防和发现人口贩运，与企业和劳动监察员合作，加强打击有组织犯罪，防范与移民有关的风险，做好危机准备，并加强对风险群体人员和受害者的保护。

据欧盟委员会消息，2023年至2024年，欧盟登记了超过2万名人口贩运受害者。这一数字增加了16.1%，同时许多案件可能仍未被发现。

剥削形式与受害者

人口贩运可能包括性剥削和劳动剥削、强迫从事犯罪活动或乞讨，以及强迫婚姻。女性和女孩占登记受害者的63%，其中主要是遭受性剥削者。儿童在登记受害者中的比例达到15%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在遭受劳动剥削的受害者中，男性占多数，其比例为74%。

技术与同企业合作

该战略 предусматривает使用现代技术预防和发现人口贩运。将特别重视吸引私营部门参与，以降低剥削风险并改善对此类案件的早期发现。

欧盟委员会还计划加强打击与有组织犯罪有关的跨国网络，防止与移民有关的剥削，并改善危机情况下的预防、准备和快速应对。该战略在10月18日举行的欧盟反人口贩运日之前发布。

关注我们在