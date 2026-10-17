В Южной Корее государственная Комиссия по стандартам коммуникаций получила на рассмотрение 17 378 видеоматериалов сексуального характера, созданных с использованием технологии дипфейков, с января по август. Это больше, чем за весь 2025 год, когда на рассмотрение регулятору поступило 15 808 таких случаев.

Рост количества материалов на рассмотрении

Как сообщает Korea Herald, данные были предоставлены депутату Ли Ён Хи от правящей Демократической партии. Показатель за восемь месяцев почти на 9,9% превысил общее количество таких случаев за 2025 год.

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Количество видеоматериалов, переданных регулятору на рассмотрение, росло в течение нескольких лет: с 1 913 в 2021 году до 3 574 в 2022-м и 7 187 в 2023-м. В 2024 году оно достигло 23 109 случаев, а в 2025-м снизилось до 15 808.

Призыв защитить пострадавших

Ли Ён Хи заявил, что превышение прошлогоднего годового показателя уже за восемь месяцев требует тщательной оценки ситуации и механизмов реагирования. Он призвал принять действенные меры для предотвращения распространения такого контента и защиты пострадавших.

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