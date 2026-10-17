W Korei Południowej państwowa Komisja Standardów Komunikacji otrzymała do rozpatrzenia 17 378 materiałów wideo o charakterze seksualnym, stworzonych z wykorzystaniem technologii deepfake, od stycznia do sierpnia. To więcej niż w całym 2025 roku, gdy do regulatora trafiło do rozpatrzenia 15 808 takich przypadków.

Wzrost liczby materiałów rozpatrywanych przez regulatora

Jak informuje Korea Herald, dane przekazano deputowanemu Lee Yong-hee z rządzącej Partii Demokratycznej. Wskaźnik za osiem miesięcy był niemal o 9,9% wyższy niż łączna liczba takich przypadków w 2025 roku.

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Liczba materiałów wideo przekazywanych regulatorowi do rozpatrzenia rosła przez kilka lat: z 1 913 w 2021 roku do 3 574 w 2022 roku i 7 187 w 2023 roku. W 2024 roku osiągnęła 23 109 przypadków, a w 2025 roku spadła do 15 808.

Apel o ochronę poszkodowanych

Lee Yong-hee oświadczył, że przekroczenie ubiegłorocznego rocznego wskaźnika już w ciągu ośmiu miesięcy wymaga dokładnej oceny sytuacji i mechanizmów reagowania. Wezwał do podjęcia skutecznych działań, aby zapobiec rozpowszechnianiu takich treści i chronić poszkodowanych.

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