В Австралии косметическая компания Napoleon Perdis сообщила об утечке персональных данных примерно 339 055 клиентов. Как сообщает ABC News, компания узнала в июне о кибератаке на Retail Express — стороннего поставщика, услугами которого она пользовалась для хранения клиентских записей.

Доступ к системе продолжался месяцами

В августе 2026 года Retail Express подтвердила Napoleon Perdis, что несанкционированная сторона имела доступ к системе в период с ноября 2025 года по июнь 2026 года. По данным компании, инцидент касается клиентов, чьи записи хранились до июня 2025 года.

Несанкционированная сторона получила доступ к именам, датам рождения, электронным адресам, номерам телефонов, почтовым адресам и истории покупок клиентов.

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Платежные данные не хранились

Napoleon Perdis заявила, что в этой системе не хранились данные банковских счетов или платежных карт, а также пароли к учетным записям на сайте napoleonperdis.com. Действующий интернет-магазин компании, по ее утверждению, не пострадал.

Компания сообщила, что инцидент был локализован, а система окончательно закрыта. Клиентам посоветовали остерегаться мошеннических звонков и писем от имени Napoleon Perdis и следить за операциями по банковским счетам. Об утечке проинформировали Управление австралийского уполномоченного по вопросам информации.

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