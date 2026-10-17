W Australii firma kosmetyczna Napoleon Perdis poinformowała o wycieku danych osobowych około 339 055 klientów. Jak podaje ABC News, firma dowiedziała się w czerwcu o cyberataku na Retail Express, zewnętrznego dostawcę, z którego usług korzystała do przechowywania danych klientów.

Dostęp do systemu trwał miesiącami

W sierpniu 2026 roku Retail Express potwierdziła Napoleon Perdis, że nieuprawniona strona miała dostęp do systemu od listopada 2025 roku do czerwca 2026 roku. Według firmy incydent dotyczy klientów, których dane były przechowywane do czerwca 2025 roku.

Nieuprawniona strona uzyskała dostęp do imion i nazwisk klientów, dat urodzenia, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów pocztowych oraz historii zakupów.

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Dane płatnicze nie były przechowywane

Napoleon Perdis oświadczyła, że w tym systemie nie przechowywano danych rachunków bankowych ani kart płatniczych, a także haseł do kont na stronie napoleonperdis.com. Jak twierdzi firma, jej obecny sklep internetowy nie ucierpiał.

Firma poinformowała, że incydent został opanowany, a system ostatecznie zamknięty. Klientom zalecono, aby uważali na oszukańcze telefony i e-maile podszywające się pod Napoleon Perdis oraz monitorowali operacje na swoich rachunkach bankowych. O wycieku poinformowano Biuro Australijskiego Komisarza ds. Informacji.

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