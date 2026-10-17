在澳大利亚，化妆品公司Napoleon Perdis报告称，约339,055名客户的个人数据发生泄露。正如ABC新闻报道，该公司于6月获悉，Retail Express遭到网络攻击。Retail Express是一家第三方供应商，该公司曾使用其服务存储客户记录。

对系统的访问持续数月

2026年8月，Retail Express向Napoleon Perdis确认，未经授权的一方在2025年11月至2026年6月期间访问了该系统。该公司表示，此事件涉及记录在2025年6月前存储的客户。

未经授权的一方获取了客户的姓名、出生日期、电子邮件地址、电话号码、邮寄地址和购买记录。

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未存储支付数据

Napoleon Perdis表示，该系统未存储银行账户或支付卡信息，也未存储napoleonperdis.com网站账户的密码。该公司称，其现有网上商店未受影响。

该公司表示，事件已得到控制，系统已被永久关闭。建议客户警惕冒充Napoleon Perdis的诈骗电话和电子邮件，并留意银行账户交易。澳大利亚信息专员办公室已获悉此次泄露事件。

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