Chiny wezwały Unię Europejską do powstrzymania się od wprowadzania środków protekcjonistycznych w związku z doniesieniami o przygotowywaniu przez UE nowych instrumentów handlowych mających zmniejszyć deficyt w handlu z ChRL. Rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning oświadczyła, że Bruksela powinna przestrzegać zobowiązań dotyczących wolnego i otwartego handlu, a także zasad Światowej Organizacji Handlu.

Apel Pekinu o dialog

Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na chińskie państwowe wydanie „Global Times”, Mao Ning wyraziła nadzieję, że UE zrezygnuje z protekcjonistycznej i dyskryminacyjnej polityki oraz środków. Wezwała również Unię Europejską do współpracy z Chinami na rzecz bardziej zrównoważonego i trwałego handlu dwustronnego, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności światowych łańcuchów produkcyjnych i dostaw.

Według niej postęp podczas drugiego regularnego posiedzenia chińsko-europejskiego mechanizmu konsultacji w sprawie handlu i inwestycji pokazał, że strony mogą rozwiązywać różnice poprzez dialog.

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Deficyt w handlu z ChRL

Oświadczenie strony chińskiej padło po informacji Bloomberga, że UE przygotowuje nowe uprawnienia handlowe, które mogą faktycznie ograniczyć dostęp do europejskiego rynku. Według agencji przywódcy UE na spotkaniu w Brukseli zwrócili się do Komisji Europejskiej o przygotowanie odpowiedniej propozycji do końca roku.

W 2025 roku Unia Europejska importowała z Chin towary o wartości 650 mld dolarów, podczas gdy eksport do ChRL wyniósł 232 mld dolarów. Tym samym deficyt w handlu towarami osiągnął około 418 mld dolarów, wynika z danych Komisji Europejskiej.

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