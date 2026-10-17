Китай призвал ЕС не вводить протекционистские меры — Anadolu Agency

Китай призвал Европейский Союз воздержаться от введения протекционистских мер на фоне сообщений о подготовке ЕС новых торговых инструментов для сокращения дефицита в торговле с КНР. Представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Брюссель должен соблюдать обязательства по свободной и открытой торговле, а также правила Всемирной торговой организации.

Призыв Пекина к диалогу

Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на китайское государственное издание Global Times, Мао Нин выразила надежду, что ЕС откажется от протекционистской и дискриминационной политики и мер. Она также призвала Евросоюз сотрудничать с Китаем ради более сбалансированной и устойчивой двусторонней торговли, сохраняя стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок.

По ее словам, прогресс во время второго регулярного заседания китайско-европейского механизма консультаций по торговле и инвестициям показал, что стороны могут урегулировать разногласия посредством диалога.

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Дефицит в торговле с КНР

Заявление китайской стороны прозвучало после сообщения Bloomberg о том, что ЕС готовит новые торговые полномочия, которые могут фактически ограничить доступ к европейскому рынку. По данным агентства, лидеры ЕС на встрече в Брюсселе попросили Европейскую комиссию до конца года подготовить соответствующее предложение.

В 2025 году Евросоюз импортировал из Китая товаров на 650 млрд долларов, тогда как экспорт в КНР составил 232 млрд долларов. Таким образом, дефицит торговли товарами достиг примерно 418 млрд долларов, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

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