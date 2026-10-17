Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała, że późnym wieczorem w piątek zniszczyła w Jemenie dwie wyrzutnie Huti dla rakiet balistycznych. Według jej danych obiekty znajdowały się w północno-zachodniej prowincji Saada.

Oświadczenie koalicji

Jak podaje Anadolu Agency, oświadczenie w serwisie społecznościowym X opublikował rzecznik koalicji Turki al-Maliki. We wpisie nazwał zniszczone obiekty wyrzutniami dla rakiet balistycznych i wskazał ich lokalizację w Saadzie. Nie podał dodatkowych szczegółów operacji.

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Tło konfliktu

Według źródła konflikt w Jemenie trwa od września 2014 roku. W tym miesiącu Huti zajęli Sanę, stolicę Jemenu, a także kilka prowincji. W marcu 2015 roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej interweniowała w konflikcie, wspierając uznawany na arenie międzynarodowej rząd kraju.

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