+11° Kijów +6° Warszawa +17° Waszyngton
$ 44.83 € 50.39 zł 11.53
$ 44.83 € 50.39 zł 11.53
+11° Kijów +6° Warszawa +17° Waszyngton
Wiadomości Świat

Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o zniszczeniu dwóch wyrzutni rakietowych Huti — Anadolu Agency

UA.NEWS 17 października 2026 04:52
Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o zniszczeniu dwóch wyrzutni rakietowych Huti — Anadolu Agency

Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała, że późnym wieczorem w piątek zniszczyła w Jemenie dwie wyrzutnie Huti dla rakiet balistycznych. Według jej danych obiekty znajdowały się w północno-zachodniej prowincji Saada.

Oświadczenie koalicji

Jak podaje Anadolu Agency, oświadczenie w serwisie społecznościowym X opublikował rzecznik koalicji Turki al-Maliki. We wpisie nazwał zniszczone obiekty wyrzutniami dla rakiet balistycznych i wskazał ich lokalizację w Saadzie. Nie podał dodatkowych szczegółów operacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Tło konfliktu

Według źródła konflikt w Jemenie trwa od września 2014 roku. W tym miesiącu Huti zajęli Sanę, stolicę Jemenu, a także kilka prowincji. W marcu 2015 roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej interweniowała w konflikcie, wspierając uznawany na arenie międzynarodowej rząd kraju.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację