Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что поздно вечером в пятницу уничтожила в Йемене две пусковые платформы хуситов для баллистических ракет. По ее данным, объекты располагались в северо-западной провинции Саада.

Заявление коалиции

По данным Anadolu Agency, заявление в социальной сети X опубликовал представитель коалиции Турки аль-Малики. В публикации он назвал уничтоженные объекты пусковыми платформами для баллистических ракет и указал их расположение в Сааде. Дополнительных подробностей операции он не привел.

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Предыстория конфликта

По данным источника, конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. В том месяце хуситы захватили Сану, столицу Йемена, а также несколько провинций. В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт, поддержав международно признанное правительство страны.

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