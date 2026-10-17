W USA zastępca dyrektora Secret Service Matt Quinn poinformował, że opuści stanowisko 7 listopada. Ogłosił to w piątek po około półtora roku pracy na tym stanowisku, podaje The Hill.

Przekazanie obowiązków przygotowywano przez kilka miesięcy

Quinn oświadczył, że przez kilka miesięcy pracował z dyrektorem Secret Service Seanem Curranem nad planem przekazania obowiązków. W komentarzu dla NewsNation wyjaśnił swoją decyzję chęcią spędzania większej ilości czasu z rodziną.

W liście do pracowników służby Quinn nazwał 18 miesięcy na stanowisku najbardziej znaczącym okresem swojej kariery i zaznaczył, że decyzja o odejściu nie była łatwa. Wyraził również przekonanie, że agencja jest dobrze przygotowana na przyszłość.

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Wrócił po przejściu na emeryturę

Przed powołaniem na stanowisko zastępcy dyrektora Quinn zakończył już karierę w Secret Service po ponad dwóch dekadach pracy w agencji. Jak powiedział, powrót do służby od początku nie był rozpatrywany jako plan długoterminowy.

Quinn podkreślił, że Secret Service ma tradycję awansowania pracowników z własnych szeregów, i wyraził opinię, że agencja będzie mogła nadal obsadzać stanowisko zastępcy dyrektora kandydatami wewnętrznymi. Nie podano jeszcze, kto go zastąpi.

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