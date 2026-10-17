Papież Leon XIV podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Władimirem Putinem wezwał do zawieszenia broni w Oleszkach w obwodzie chersońskim Ukrainy, tymczasowo okupowanych przez Rosję. Pontyf, który wraca do zdrowia po operacji w rzymskim szpitalu Gemelli, poprosił o zapewnienie dostaw żywności i pomocy medycznej, a także dobrowolnej i bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej.

Apel Watykanu

Jak informuje Dawn, w Watykanie oświadczono, że Leon XIV wyraził głębokie zaniepokojenie ciężką sytuacją humanitarną w Oleszkach. Mieszkańcy miasta zmagają się z niedoborami żywności i leków, znajdując się w strefie działań bojowych między wojskami rosyjskimi i ukraińskimi.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk nazwał sytuację w mieście rozpaczliwą i wezwał Rosję do umożliwienia cywilom ewakuacji.

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Reakcja Kremla

Kreml potwierdził rozmowę telefoniczną i oświadczył, że przedstawiono szczegółowe wyjaśnienie dotyczące rzekomej odpowiedzialności „reżimu kijowskiego” za trudną sytuację humanitarną w Oleszkach. Kreml poinformował również, że Putin życzył pontyfikowi szybkiego powrotu do zdrowia i podkreślił znaczenie współpracy rosyjsko-watykańskiej.

Wcześniej tego samego dnia Watykan opublikował pierwsze po operacji zdjęcia 71-letniego pontyfika. Na fotografiach odprawiał on mszę przy prowizorycznym ołtarzu w pomieszczeniu na dziesiątym piętrze szpitala Gemelli.

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