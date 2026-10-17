Папа Римский Лев XIV во время телефонного разговора с президентом Российской Федерации — государства-агрессора — Владимиром Путиным призвал к прекращению огня в Олешках Херсонской области Украины, временно оккупированных Россией. Понтифик, восстанавливающийся после операции в римской больнице Джемелли, попросил обеспечить доставку продовольствия и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданских лиц.

Призыв Ватикана

Как сообщает Dawn, в Ватикане заявили, что Лев XIV выразил глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в Олешках. Жители города сталкиваются с нехваткой продовольствия и медикаментов, находясь в зоне боевых действий между российскими и украинскими войсками.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал ситуацию в городе отчаянной и призвал Россию позволить гражданским лицам эвакуироваться.

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Реакция Кремля

В Кремле подтвердили телефонный разговор и заявили, что было предоставлено подробное объяснение относительно якобы ответственности «киевского режима» за сложную гуманитарную ситуацию в Олешках. Кремль также сообщил, что Путин пожелал понтифику скорейшего выздоровления и подчеркнул важность российско-ватиканского сотрудничества.

Ранее в тот же день Ватикан опубликовал первые после операции фотографии 71-летнего понтифика. На них он отслужил мессу у импровизированного алтаря в помещении на десятом этаже больницы Джемелли.

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