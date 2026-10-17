Siły morskie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że supertankowiec naftowy uderzył w minę morską w Cieśninie Ormuz. Jak podaje Anadolu Agency, irańskie wojsko poinformowało, że po eksplozji na statku wybuchł pożar.

Ponad 2 mln baryłek ropy

Według oświadczenia marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej tankowiec przewoził ponad 2 mln baryłek ropy naftowej i próbował przepłynąć przez cieśninę. Komunikat irańskiego wojska rozpowszechniła półoficjalna agencja Tasnim.

Marynarka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej nazwała statek „tankowcem-naruszycielem” i twierdzi, że wyłączył on systemy nawigacyjne i radarowe. Oświadczyła również, że tankowiec rzekomo próbował skorzystać z amerykańskiego wsparcia wojskowego, aby przewieźć ładunek przez cieśninę.

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W oświadczeniu nie podano nazwy statku, jego właściciela ani bandery. Marynarka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej nie przekazała też informacji o możliwych poszkodowanych ani skali uszkodzeń.

Zakłócenia w żegludze

Cieśnina Ormuz jest ważnym szlakiem światowych dostaw ropy i gazu. Według agencji ruch morski na tych wodach jest znacznie zakłócony w związku z napięciami między Iranem a USA dotyczącymi wolności żeglugi.

Anadolu Agency zaznacza również, że ruch morski przez cieśninę doświadcza poważnych zakłóceń od początku ataków USA i Izraela na Iran 28 lutego.

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